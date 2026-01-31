A LA CITTA’ IDEALE AMBRA ANGIOLINI

La complessa, affascinante e unica cultura nipponica e la città che meglio la rappresenta: Tokyo. Ne parla “La Città Ideale”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini, in onda sabato 31 gennaio, in prima serata su Rai 3. Dagli studi Dear – Fabrizio Frizzi, Massimiliano Ossini, con ospiti Ambra Angiolini, Carlo Cracco, Franco Berrino, Stefano Mancuso, Ramin Bahrami, Enrico Melozzi, Greta Cristini, apre un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che possono definire una città ideale. Tokyo oggi è il laboratorio mondiale della trasformazione urbana ed è pioniera assoluta nella prevenzione dei disastri naturali grazie a infrastrutture invisibili e a una cultura della sicurezza che parte dalle scuole. 🔗 Leggi su Bubinoblog

