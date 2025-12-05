La reginetta di Leenane Ambra Angiolini e Ivana Monti al Teatro Verdi

Il rapporto madre-figlia, uno dei più indagati dalla psicanalisi come dalla letteratura, viene portato sulla scena da Ambra Angiolini e Ivana Monti attese sul palcoscenico del Teatro Verdi di Padova con la commedia nera La reginetta di Leenane del drammaturgo irlandese Martin McDonagh. Il debutto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

