ambra angiolini esce allo scoperto con la nuova fiamma

Ambra Angiolini ha confermato ufficialmente la sua relazione con Pico Ciballi, Presidente di Warner Music Italia, durante un evento di Emporio Armani a Milano. La coppia è stata vista insieme, rafforzando la notizia della loro frequentazione. Questa novità segna un passo importante nella vita privata dell’attrice, che ha scelto di uscire allo scoperto in un contesto pubblico e riservato.

All'evento di Emporio Armani a Milano, Ambra Angiolini si è presentata mano nella mano con Pico Ciballi, Presidente di Warner Music Italia: è lui la sua nuova fiamma Qualche settimana fa Ambra Angiolini aveva svelato di avere qualcuno che le faceva battere il cuore, ma non diceva il nome, cercando di sbottonarsi il meno possibile. Adesso Dagospia rivela che quest’uomo è Pico Cibelli. I due si sono mostrati insieme ufficialmente in pubblico, all’evento di Emporio Armani a Milano. Come riporta il sito, erano mano nella mano, quindi sembra ufficiale che i due stiano insieme. Lui è il Presidente di Warner Music Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

