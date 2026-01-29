A che ora lo sci alpino oggi | startlist seconda prova discesa femminile Crans Montana tv streaming

Questa mattina a Crans Montana si svolge la seconda prova di discesa femminile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Le atlete sono già in pista, mentre gli appassionati aspettano di scoprire a che ora inizia la gara, con diretta tv e streaming disponibili per seguire tutto passo dopo passo.

Si entra sempre più nel vivo del fine settimana di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 10.00, infatti, andrà in scena la seconda, ed ultima, prova della discesa su una delle piste che, storicamente, hanno visto le nostre portacolori ottenere risultati eccellenti. Nella prima prova disputata ieri, i tempi sono stati totalmente interlocutori, dato che quattro delle prime otto hanno saltato una porta. Ad ogni modo buone conferme per Nicol Delago, quindi Laura Pirovano ha preceduto Sofia Goggia e Nadia Delago nella top20. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina alle 10:30 inizia la prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana.

Ecco l’orario di partenza della seconda prova di discesa di Zauchensee, con startlist, diretta TV e streaming.

