Guastalla insediato il consiglio comunale dei ragazzi
Questa mattina a Guastalla si è svolto l’insediamento del primo consiglio comunale dei ragazzi. I giovani rappresentanti si sono presentati davanti ai loro coetanei e alle autorità, pronti a dare voce alle idee e alle proposte dei più giovani. L’evento segna un passo importante per coinvolgere i ragazzi nella vita civica della città.
Guastalla (Reggio Emilia), 30 gennaio 2026 - Si è insediato il primo consiglio comunale dei ragazzi a Guastalla. Un’idea di cui si parlava già nel 2000, quando proprio Guastalla era stata premiata come la Città dei ragazzi e delle ragazze. Di anni ne sono passati parecchi. Ma ora questo progetto finalmente si realizza. In municipio sono stati confermati gli eletti, ovvero 25 studenti dell’istituto Ferrante Gonzaga e dell’istituto Sant’Orsola, i cui nomi sono emersi da una votazione svolta tra i ragazzi delle scuole medie. Durante la seduta di insediamento si è anche votato per eleggere presidente e vicepresidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Guastalla Consiglio
Si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi
Sabato scorso si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Monte San Pietrangeli.
Sarno, si è insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Ieri sera a Sarno si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
Ultime notizie su Guastalla Consiglio
Argomenti discussi: Guastalla dà voce ai giovani: si insedia il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
Guastalla dà voce ai giovani: si insedia il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei RagazziLa partecipazione democratica a Guastalla riparte dai più giovani. Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 16:30, presso la Sede Municipale in piazza Mazzini 1, si terrà la seduta di insediamento del primo ... nextstopreggio.it
Oggi, giovedì 29 gennaio, la Vicesindaca di Guastalla, Chiara Lanzoni, ha rappresentato il nostro Comune a Bologna in occasione del “ ”, promosso annualmente dalla Regione Emilia-Romagna. L’appu facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.