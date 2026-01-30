Guastalla insediato il consiglio comunale dei ragazzi

Da ilrestodelcarlino.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Guastalla si è svolto l’insediamento del primo consiglio comunale dei ragazzi. I giovani rappresentanti si sono presentati davanti ai loro coetanei e alle autorità, pronti a dare voce alle idee e alle proposte dei più giovani. L’evento segna un passo importante per coinvolgere i ragazzi nella vita civica della città.

Guastalla (Reggio Emilia), 30 gennaio 2026 - Si è insediato il primo consiglio comunale dei ragazzi a Guastalla. Un’idea di cui si parlava già nel 2000, quando proprio Guastalla era stata premiata come la Città dei ragazzi e delle ragazze. Di anni ne sono passati parecchi. Ma ora questo progetto finalmente si realizza. In municipio sono stati confermati gli eletti, ovvero 25 studenti dell’istituto Ferrante Gonzaga e dell’istituto Sant’Orsola, i cui nomi sono emersi da una votazione svolta tra i ragazzi delle scuole medie. Durante la seduta di insediamento si è anche votato per eleggere presidente e vicepresidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

guastalla insediato il consiglio comunale dei ragazzi

© Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, insediato il consiglio comunale dei ragazzi

Approfondimenti su Guastalla Consiglio

Si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi

Sabato scorso si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Monte San Pietrangeli.

Sarno, si è insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Ieri sera a Sarno si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Guastalla Consiglio

Argomenti discussi: Guastalla dà voce ai giovani: si insedia il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

guastalla insediato il consiglioGuastalla dà voce ai giovani: si insedia il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei RagazziLa partecipazione democratica a Guastalla riparte dai più giovani. Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 16:30, presso la Sede Municipale in piazza Mazzini 1, si terrà la seduta di insediamento del primo ... nextstopreggio.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.