Casabianca | uno spazio dove vivere l' arte con gusto dentro una ricca collezione

Ne avevamo dato notizia lo scorso novembre quando ancora le sue porte non erano state ufficialmente aperte. Nel frattempo, in poche settimane, Casabianca sta già offrendo alla città tutto ciò per cui è stata acquistata e rivoluzionata dalla famiglia De Santis. Dentro Casabianca, oltre ad avere un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Apre Casabianca a Como: una casa di famiglia dove immergersi nell'arte contemporanea - Ha ridefinito il concetto di alta ospitalità con Passalacqua, albergo di charme che dal Lago di Como si è lanciato alla conquista del mondo (oggi è al quarto posto nella classifica dei 50 Best Hotel ... Come scrive vogue.it