Roma gli ex Mercati Generali diventano uno studentato con uno spazio aperto al quartiere | così cambierà l’area abbandonata da oltre 20 anni

Novemila ettari nel pieno centro di Roma, cioè circa 90mila chilometri quadrati. Uno spazio immenso, se si pensa che si estende a pochi chilometri dal cuore della città: sono gli ex Mercati Generali, l’area in cui i grossiti, fino alla fine degli anni ’90, vendevano frutta, verdura, carne e fiori in un unico luogo coordinato, nel quartiere Ostiense. Ma quello che un tempo fu un motore economico per tutta la città è finito per diventare un grande buco vuoto nella capitale. «Sporco», lamentano i cittadini i cui palazzi affacciano proprio sui Mercati, «pericoloso», ma anche pieno di immondizia e rovi, rifugio per senzatetto. 🔗 Leggi su Open.online