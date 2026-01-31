A due mesi dal voto consultivo, l’anno giudiziario si apre con l’inaugurazione in diverse città italiane. A Milano, il ministro Nordio e il leader dell’Anm partecipano a un evento che segna l’avvio del nuovo anno giudiziario. La presenza di queste figure evidenzia l’attenzione delle istituzioni sulla situazione del sistema giudiziario prima del referendum.

Dopo l’anticipo di ieri in Cassazione, oggi è il giorno delle tradizionali cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario nelle 26 sedi di Corte d’Appello italiane: le ultime prima del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma Nordio, che potrebbe sancire la separazione delle carriere tra giudici e pm. Il ministro della Giustizia sarà a Milano, dove interverrà anche il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi. Il sottosegretario Andrea Delmastro parlerà alla cerimonia di Torino, la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi a Roma, così come il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anno giudiziario, l’inaugurazione in tutta Italia a due mesi dal referendum. Nordio e il leader Anm saranno a Milano

Approfondimenti su Milano Referendum

Oggi si è tenuta l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Corte di Cassazione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Referendum

Argomenti discussi: Anno giudiziario, Nordio: Tesi blasfeme contro riforma giustizia; Mattarella all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 presso la Corte Suprema di Cassazione; Dispositivo di circolazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Castel Capuano; Amministrazione della Giustizia: si inaugura l’Anno giudiziario 2026.

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2026: il ruolo cruciale dell'indipendenza della magistraturaL'anno giudiziario 2026 si apre con un forte richiamo all'indipendenza della magistratura e alla necessità di un dialogo costruttivo tra le istituzioni. notizie.it

Giustizia: ministro Nordio a Milano per inaugurazione anno giudiziarioMilano, 31 gen. (Adnkronos) – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha scelto il Palazzo di giustizia di Milano per assistere all’inaugurazione dell’Anno giudiziario, una cerimonia segnata ... ilsannioquotidiano.it

È “blasfemo” dire che il governo vuol minare l’indipendenza della magistratura. Anzi, è “una grossolana manipolazione divinatoria di una realtà immaginaria”. Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione – l’ultima, forse, con le carriere - facebook.com facebook

Inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani: 'La trasversalità del SÌ - Verso il referendum: un percorso lungo 40 anni'. Pubblichiamo il programma provvisorio della Inaugurazione dell'Anno Giudiziario che si terrà a Roma, nei giorni 6 febbraio 2026 x.com