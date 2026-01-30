Docenti neoassunti recupero assenza incontro nazionale del 30 gennaio 2026

I docenti neoassunti che non si presenteranno all’appuntamento del 30 gennaio 2026 dovranno recuperare l’incontro di tre ore. Gli Uffici Scolastici regionali stanno preparando le indicazioni per organizzare il recupero.

I docenti assenti all'incontro del 30 gennaio deve essere giustificata alla scuola polo per la formazione. USR Lazio: data dell'incontro di recupero è prevista per il giorno 10 febbraio 2026, dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Il 30 gennaio 2025 si svolgerà l’incontro formativo in presenza per i docenti neoassunti dell’anno scolastico 20252026, con durata di 3 ore e accesso anche tramite streaming nazionale.

L’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche ha annunciato il primo incontro formativo per i docenti neoassunti dell’anno scolastico 20252026, che si terrà il 30 gennaio 2026 alle ore 15.

