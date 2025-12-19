Docenti neoassunti 2025 26 | aperto da oggi l’ambiente online Indire
INDIRE ha comunicato sul proprio sito dedicato ai docenti neoassunti che è attivo da oggi l’ambiente online per la formazione dell’anno scolastico 20252026. La piattaforma è lo spazio in cui i docenti possono predisporre il portfolio professionale digitale, documento richiesto dal DM 2262022 (art. 11) da presentare al Comitato di valutazione. L'articolo Docenti neoassunti 202526: aperto da oggi l’ambiente online Indire . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
