Docenti neoassunti 2025 26 | aperto da oggi l’ambiente online Indire

INDIRE ha comunicato sul proprio sito dedicato ai docenti neoassunti che è attivo da oggi l’ambiente online per la formazione dell’anno scolastico 20252026. La piattaforma è lo spazio in cui i docenti possono predisporre il portfolio professionale digitale, documento richiesto dal DM 2262022 (art. 11) da presentare al Comitato di valutazione. L'articolo Docenti neoassunti 202526: aperto da oggi l’ambiente online Indire . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Docenti neoassunti, Indire: prossimamente attivo l’ambiente online 2025/26. Al centro del nuovo portale l’applicazione Portfolio

Leggi anche: Docenti neoassunti: incontri introduttivi e conclusivi per 6 ore, di cui 3 da INDIRE

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Periodo di formazione e prova dei docenti neo assunti, pubblicata la circolare con le modalità per l'anno scolastico 2025/26; Docenti neoimmessi: anno di prova e formazione 2025/26. Nota del Ministero; Indicazioni per lo svolgimento del periodo di prova per i docenti neoassunti a.s. 2025/26; Anno di formazione e prova 2025/26: pubblicata la circolare annuale con le indicazioni per docenti e scuole.

Docenti neoassunti 2025/26, qual è il ruolo del Dirigente Scolastico nell’anno di prova - Docenti neoimmessi in ruolo 2025/26: pubblicata la nota del Ministero dell’istruzione e del Merito n. orizzontescuola.it

Circolare annuale sul periodo di formazione e prova per i Docenti 2025 2026 pubblicata: ecco il testo Pdf e cosa prevede - E' stata pubblicata la Circolare annuale che regola il percorso di formazione e prova per i docenti 2025 2026. ticonsiglio.com