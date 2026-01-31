30enne minaccia di buttarsi dal Ponte Verdi di Piacenza in stato di alterazione salvato dalla Polizia

Un giovane di 30 anni ha minacciato di buttarsi dal Ponte Verdi di Piacenza. Era in uno stato di alterazione e sembrava deciso a compiere il gesto. Per fortuna, gli agenti della polizia e i militari sono intervenuti in tempo, riuscendo a fermarlo e a salvarlo. L’episodio si è verificato durante l’operazione Strade Sicure, che ha portato le forze dell’ordine sul ponte per controlli e prevenzione. Nessuno si è fatto male, e il ragazzo è stato portato in salvo.

È stato evitato un gesto estremo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei militari a Piacenza. Un giovane italiano, in evidente stato di alterazione, è stato trattenuto mentre tentava di compiere un atto anticonservativo dal Ponte Verdi. L’episodio si è verificato alle 4:20 di questa mattina, durante l’operazione “Strade Sicure”, condotta dal II Reggimento Pontieri. L’azione congiunta ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi, come comunicato dalle autorità. Il salvataggio a Piacenza: un uomo voleva gettarsi da un ponte La sinergia tra militari e polizia L’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale Il ruolo dell’operazione “Strade Sicure” Il salvataggio a Piacenza: un uomo voleva gettarsi da un ponte L’intervento è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando i militari impegnati nel controllo del territorio hanno notato un uomo di circa trenta anni in evidente stato di alterazione da sostanze di abuso. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 30enne minaccia di buttarsi dal Ponte Verdi di Piacenza in stato di alterazione, salvato dalla Polizia Approfondimenti su Ponte Verdi Piacenza Minaccia di lanciarsi nel vuoto dal ponte, salvato dalla polizia locale Tenta di buttarsi nel vuoto, ragazzo salvato in extremis dalla polizia Un giovane ha tentato di gettarsi da un cavalcavia, ma è stato salvato in extremis da due agenti di polizia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ponte Verdi Piacenza Argomenti discussi: Si sente in pericolo, minaccia di buttarsi dal balcone; Arma dei carabinieri, cambia il comandante nella Stazione: Guerriero al posto di D'Amico; Tenta di rubare alcolici un aspirapolvere e una macchina da caffè arrestato. Poliziotti e militari salvano un 30enne che nella notte voleva gettarsi dal ponte Verdi x.com Attimi di paura sul ponte Verdi: sventato un tentato suicidio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.