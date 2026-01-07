Tenta di buttarsi nel vuoto ragazzo salvato in extremis dalla polizia

Un giovane ha tentato di gettarsi da un cavalcavia, ma è stato salvato in extremis da due agenti di polizia. L’intervento tempestivo ha evitato un tragico epilogo, portando alla sicurezza del ragazzo. Questo episodio evidenzia l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel fronteggiare situazioni di emergenza e nel tutelare la vita.

Era seduto oltre la barriera di sicurezza del cavalcavia, con l'intenzione di togliersi la vita, ma fortunatamente è stato salvato dall'intervento di due poliziotti. È successo nella notte tra lunedì e martedì 6 gennaio sul cavalcavia Buccari a Milano (zona Ortica), dove gli agenti Giuseppe e.

