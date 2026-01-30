Zverev si scaglia contro l’arbitro | State sempre proteggendo questi ragazzi! L’attacco a Sinner e Alcaraz

Durante la semifinale degli Australian Open, Alexander Zverev si è infuriato contro l’arbitro. L’itinerario del match tra Carlos Alcaraz e lo stesso Zverev si è acceso nel terzo set, quando lo spagnolo ha ricevuto un trattamento medico di tre minuti. Zverev ha accusato l’arbitro di proteggere sempre i giovani e ha protestato duramente, scagliandosi contro le decisioni prese. La vicenda sta già facendo discutere molto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Sarà destinata a far discutere ancora a lungo l’interpretazione del regolamento che nel corso del terzo set del match tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev nella semifinale degli Australian Open ha consentito allo spagnolo di ricevere un trattamento medico di 3 minuti, mandando su tutte le furie il tedesco. Zverev, asserendo che Alcaraz avesse i crampi, ha protestato con giudice di sedia e supervisor, dato che un intervento così lungo non è previsto dal regolamento. Lo spagnolo, se questa fosse l’effettiva natura del problema, avrebbe potuto ricevere soltanto un massaggio nel consueto minuto di break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zverev si scaglia contro l’arbitro: “State sempre proteggendo questi ragazzi!”. L’attacco a Sinner e Alcaraz Approfondimenti su AustralianOpen Serata Zverev esplode mentre Alcaraz sta male: “Che stronzate, state proteggendo lui e Sinner ogni volta” Durante la semifinale degli Australian Open, Alexander Zverev si è lasciato andare a un acceso sfogo con parole dure. Psicodramma Alcaraz: «Non so cosa mi sta succedendo, ho vomitato». E Zverev protesta: «Li state proteggendo» Durante la partita tra Alcaraz e Zverev, il tedesco ha protestato contro le decisioni del giudice di fermare il gioco per un medical time-out. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su AustralianOpen Serata Argomenti discussi: Semifinali: Scontro tra Titani, chi sopravviverà sul cemento di Melbourne? In campo Alcaraz e Zverev; Jannik Sinner sospeso, Alexander Zverev prende una posizione decisa; Alcaraz e Sabalenka ai quarti all’Australian Open, avanzano Zverev e Gauff; Musetti contro Djokovic si gioca (anche) il terzo posto in classifica. Ma occhio a Zverev. Zverev si scaglia contro l’arbitro: State sempre proteggendo questi ragazzi!. L’attacco a Sinner e AlcarazSarà destinata a far discutere ancora a lungo l'interpretazione del regolamento che nel corso del terzo set del match tra Carlos Alcaraz ed Alexander ... oasport.it Zverev contro Sinner e Alcaraz: «Carlos ha i crampi, li state proteggete come Jannik». L'ira del tedesco durante la semifinale degli Australian Open«Ha i crampi! Cos'è questa stro***ta? Non può sottoporsi a MTO (time out medico), ha i crampi! Cos'altro dovrebbe essere? msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.