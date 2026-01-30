Psicodramma Alcaraz | Non so cosa mi sta succedendo ho vomitato E Zverev protesta | Li state proteggendo

Durante la partita tra Alcaraz e Zverev, il tedesco ha protestato contro le decisioni del giudice di fermare il gioco per un medical time-out. Zverev ha accusato che l’altro giocatore stava ricevendo cure per i crampi in modo troppo facile, mentre Alcaraz si è sentito male in campo, vomitando e chiedendo cosa gli stesse succedendo. La tensione è salita quando Zverev ha criticato apertamente il trattamento riservato ad Alcaraz, ritenendo che ci fossero delle protezioni ingiuste. La vicenda ha acceso le discuss

DALLA NOSTRA INVIATAMELBOURNE - Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz. Avanti di due set (6-4, 7-6) con il tedesco Sascha Zverev nella semifinale di oggi - venerdì 30 gennaio - del primo Slam della stagione, due parziali dominati con il carisma del capo branco che l’avversario patisce moltissimo, sul punteggio di 4-4 nel terzo il numero uno del mondo ha un passaggio a vuoto. Si avvicina al box presidiato da Samu Lopez, il coach che ha preso il posto di Juan Carlos Ferrero dopo il divorzio di dicembre: «Non so cosa mi sta succedendo - dice -, ho vomitato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Durante la semifinale degli Australian Open, Alexander Zverev si è lasciato andare a un acceso sfogo con parole dure.

