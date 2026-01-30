Zverev critica le decisioni arbitrali dopo l’interruzione di Alcaraz per crampi

La semifinale tra Carlos Alcaraz e Sascha Zverev si è infiammata quando l’arbitro ha interrotto il gioco a causa dei crampi di Alcaraz. Zverev ha criticato duramente le decisioni arbitrali, accusando che il regolamento non sia stato applicato correttamente. La tensione cresce e il dibattito sulla gestione degli infortuni nel tennis rischia di diventare ancora più acceso.

Nella semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, si è verificato un momento di tensione che ha acceso i riflettori sulle regole di gestione delle condizioni fisiche dei giocatori durante i match. Il match, in corso al Rod Laver Arena di Melbourne, è arrivato al terzo set quando Alcaraz, dopo aver vinto i primi due set con grande personalità, ha iniziato a mostrare segni di affaticamento fisico. A metà del terzo set, durante il nono game, lo spagnolo ha iniziato a toccarsi la coscia destra, manifestando chiaramente difficoltà motorie. Dopo un breve scambio in cui Zverev ha ottenuto il punto, Alcaraz si è fermato, si è accovacciato e ha chiesto l’intervento del fisioterapista al cambio di campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlos Alcaraz ha vinto la sua prima finale agli Australian Open, dopo una lunga maratona contro Zverev.

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev.

