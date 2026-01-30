Carlos Alcaraz ha vinto la sua prima finale agli Australian Open, dopo una lunga maratona contro Zverev. La partita è durata più di cinque ore, con il tennista spagnolo che ha superato i crampi per riuscire a chiudere il match. La battaglia è stata dura, con due tie-break e due set molto combattuti. Alla fine, Alcaraz ha conquistato il primo posto in finale, lasciando il tedesco Zverev sconfitto non senza polemiche. Ora il giovane campione si prepara a giocare la finale del torneo.

Il primo finalista del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis è lo spagnolo Carlos Alcaraz, che piega dopo 5 ore e 26 minuti di aspra battaglia sportiva, condita da polemiche che saranno destinate a non placarsi in breve tempo, il tedesco Alexander Zverev, sconfitto con lo score di 6-4 7-6 (5) 6-7 (3) 6-7 (4) 7-5. Nell'ultimo atto l'iberico attende il vincente del match tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi sei game sono sei i punti vinti in risposta. Nel settimo gioco, però, Zverev per la prima volta va in difficoltà in battuta, dal 30-15 va sotto 30-40 e concede la prima palla break del match.

© Oasport.it - Carlos Alcaraz supera i crampi e piega Zverev dopo una infinita maratona agli Australian Open

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev.

