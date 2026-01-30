Zverev critica il timeout medico di Alcaraz | Non era mia decisione ma non mi è piaciuto

Sascha Zverev si presenta amareggiato alla fine della semifinale degli Australian Open. Dopo una partita lunga oltre cinque ore, il tennista tedesco critica il timeout medico chiesto da Carlos Alcaraz, dicendo che non era una sua decisione e che non gli è piaciuto il modo in cui è stato gestito. La polemica si accende nel momento in cui il match si avvicina alla conclusione.

Sascha Zverev ha concluso con amarezza la sua avventura agli Australian Open, uscendo sconfitto nella semifinale contro Carlos Alcaraz dopo un incontro che ha superato le cinque ore di gioco. Il tedesco, reduce da una prestazione straordinaria che ha tenuto in bilico l’incontro fino all’ultimo punto, ha rilasciato un’intervista post-partita in cui ha affrontato con franchezza il momento più controverso del match: il timeout medico chiesto da Alcaraz nel quinto set. Zverev non ha nascosto il proprio disagio: «Non mi è piaciuto», ha detto, riconoscendo però che la decisione non era nelle sue mani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

