Alcaraz-Zverev agli Australian Open 2026 | crampi medical timeout e spunto di polemica

La semifinale tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026 si è complicata improvvisamente. Durante il terzo set, il tennista spagnolo ha iniziato a soffrire di crampi e ha chiesto un medical timeout, lasciando tutti a chiedersi cosa stesse succedendo. La partita si è trasformata in un susseguirsi di emozioni e polemiche, con il pubblico che ha seguito ogni mossa con attenzione.

Questo episodio ha trasformato un match di altissimo livello in una sfida di resistenza fisica oltre che tecnica, con ripercussioni sul modo in cui la partita è poi proseguita. Nel momento in cui Alcaraz ha iniziato a sentire dolore, la sua mobilità in campo è calata in modo evidente. Durante il nono gioco del terzo set, lo spagnolo è arrivato addirittura sotto 15-30, riuscendo però a mantenere il servizio e a cavarsela senza concedere palle break.

