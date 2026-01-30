Dopo aver concluso una maratona di cinque set, Carlos Alcaraz risponde alle accuse di Sascha Zverev. L’iberico spiega di aver chiesto il timeout medico, deciso dal fisioterapista, perché si sentiva stanco. Alcaraz sottolinea di aver rispettato tutte le regole e di aver agito in modo corretto durante la partita. La tensione tra i due resta alta dopo la lunga sfida.

Stanco ma felicissimo Carlos Alcaraz, al termine della battaglia in semifinale con Alexander Zverev, vinta in cinque set per la prima finale agli Australian Open. Ma come sta il numero uno del mondo, dopo l’infortunio in campo? Lo spagnolo ha ricostruito l’accaduto e rivendicato la piena regolarità dell’intervento medico. “È stato un match durissimo. All’inizio ho sentito qualcosa dopo aver girato intorno a un dritto: un fastidio all’adduttore destro – dice il sei volte vincitore slam -. Non pensavo fossero crampi, perché il resto delle gambe stava decentemente. Ho chiamato il fisioterapista per capire cosa stesse succedendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz risponde a Zverev: "Timeout medico deciso dal fisioterapista. La finale? Sono stanco..."

Approfondimenti su Alcaraz Zverev

La semifinale tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026 si è complicata improvvisamente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alcaraz Zverev

Argomenti discussi: Semifinale dramma: Alcaraz con i crampi batte Zverev in 5 set; Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia; Magia di Alcaraz! Strettino in controbalzo che lascia fermo Zverev: rivivi il punto; Alcaraz vs Zverev: regna l'equilibrio, ma quando conta vince Carlos. E quelle api a Indian Wells...

Alcaraz risponde a Zverev: Timeout medico deciso dal fisioterapista. La finale? Sono stanco...Lo spagnolo, dopo la maratona cdi 5 set, risponde alle polemiche del tedesco: Ho fatto tutto nel rispetto delle regole ... gazzetta.it

Australian Open, Alcaraz ha finto di ritirarsi? Il gesto che ha 'confuso' Zverev - VideoCarlos Alcaraz ha finto di ritirarsi agli Australian Open 2026? Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista spagnolo è volato in finale allo Slam di Melbourne battendo Alexander Zverev in semifinale al term ... adnkronos.com

DJOKOVIC DURO IN CONFERENZA: "NON INSEGUO NESSUNO!" Djokovic non ci sta. In conferenza stampa Novak risponde alla domanda se stesse inseguendo Sinner e Alcaraz: Non Inseguo nessuno! Novak definisce la domanda irrispettosa ribadisce - facebook.com facebook

La domanda su #Sinner e #Alcaraz infastidisce #Djokovic: risposta piccata a un giornalista x.com