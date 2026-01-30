I residenti di via Casale chiedono una revisione della ZTL nel centro storico di Avellino. Il Comitato Promotore ha inviato una richiesta ufficiale al Commissario Straordinario del Comune, puntando a modificare il dispositivo attuale. La questione è al centro di un confronto tra cittadini e amministrazione per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti.

Il Comitato Promotore per la Revisione della ZTL nel Centro Storico, in rappresentanza de residenti di via Casale, chiede al Commissario Straordinario del Comune di Avellino dott.ssa Giuliana Perrott a e al Comando dei Vigili Urbani una revisione delle fasce orarie della Zona a Traffico Limitato Sita in v ia Chiesa Conservatorio. "La richiesta- si legge nella nota a firma del promotore Carmine Bavaro – sostenuta da una raccolta firme, non contesta la ZTL in sé, ma mira a una rimodulazione degli orari per migliorare la viabilità e ridurre i disagi nel centro storico. L'attuale assetto sta, infatti, causando forti criticità in via Casale, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole, con ricadute anche su piazza Libertà e via Nappi, oggi sempre più congestionate.

© Anteprima24.it - Ztl al Centro storico, nasce il Comiato: revisione del dispositivo

A partire dal 15 gennaio 2026, nel centro storico di Roma entrerà in vigore il limite di velocità di 30 kmh nelle zone a traffico limitato.

A partire dal 15 gennaio 2026, Roma introduce una nuova regolamentazione nel centro storico, dove il limite di velocità sarà uniformemente di 30 kmh all’interno della Ztl.

