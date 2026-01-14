Roma rallenta | dal 15 gennaio Zona 30 in tutta la Ztl del centro storico

A partire dal 15 gennaio 2026, Roma introduce una nuova regolamentazione nel centro storico, dove il limite di velocità sarà uniformemente di 30 km/h all’interno della Ztl. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel cuore della città, influenzando la circolazione e la mobilità quotidiana. La novità rappresenta un passo verso una gestione più sostenibile e responsabile del traffico nel centro di Roma.

Dal 15 gennaio 2026 il centro storico di Roma cambia ritmo. Non è uno slogan, ma una regola nuova e uniforme: 30 chilometri orari come limite unico all’interno della Ztl. Senza deroghe, senza distinzioni tra strade minori e assi storicamente veloci. Una scelta che segna uno spartiacque nel modo di vivere – e attraversare – il cuore della Capitale. Per qualcuno è una svolta attesa, per altri un’imposizione difficile da digerire. In ogni caso, nulla resterà com’era. Il centro rallenta, la città si ripensa. Il provvedimento entrerà in vigore dopo il completamento della segnaletica ai varchi e riguarderà l’intera Ztl Centro, ridisegnata anche nei confini per rendere i controlli più coerenti e limitare il traffico di attraversamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

