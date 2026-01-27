Chi è Tom Homan lo zar delle frontiere di Donald Trump arrivato a Minneapolis

In risposta alle recenti tensioni a Minneapolis, è stato inviato Tom Homan, noto come lo “zar dei confini” durante l’amministrazione Trump. La sua presenza segnala un’attenzione particolare alle questioni di sicurezza e immigrazione nella regione, in un contesto di proteste e polemiche. Questa mossa riflette la volontà di gestire in modo deciso situazioni di crisi e di rafforzare le politiche di controllo alle frontiere.

Donald Trump non esclude un parziale ritiro dell’Ice da Minneapolis, dopo giorni di proteste e polemiche in seguito – anche – all’uccisione di Alex Pretti, e, su Truth, annuncia di aver inviato Tom Homan, “lo zar dei confini” dell’amministrazione, in Minnesota. Per il presidente Homan è un “duro ma giusto”. Secondo quanto scrive la Cnn, Homan avrà il compito di gestire le operazioni dell’Ice in Minnesota e risponderà direttamente a Trump. Tom Homan, lo “zar delle frontiere” di Donald Trump, è arrivato a Minneapolis con l’incarico di «lavorare con le autorità locali» mentre la tensione nella città stretta dal gelo arrivava alle stelle dopo l’uccisione di Alex Pretti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tom Homan è stato un dirigente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante l’amministrazione Trump, noto per le sue posizioni dure in materia di immigrazione.

La decisione della Casa Bianca di ritirare Gregory Bovino da Minneapolis segna un cambiamento nelle politiche di sicurezza e immigrazione.

