La soluzione di Putin | Kiev si ritiri o libererò il Donbass con la forza Per lo zar Trump è sincero ma un accordo è difficile

Roma, 4 dicembre 2025 - Vladimir Putin apprezza gli sforzi di Donald Trump per la pace tra Russia e Ucraina. Il presidente americano sta "cercando sinceramente di trovare una soluzione consensuale al problema ucraino, ma questo compito non è facile", secondo lo zar. Il numero uno del Cremlino è in India dove incontrerà il primo ministro Narendra Modi, e intervistato dalla tv locale India Today, più che parlare di un accordo di pace all’orizzonte, ha rilanciato lo scopo dell'Operazione speciale in Ucraina: la Russia libererà il Donbass e la Novorossiya, 'Nuova Russia' (cioè i territori ucraini annessi unilateralmente nel conflitto) con mezzi militari o con altri mezzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La soluzione di Putin: “Kiev si ritiri o libererò il Donbass con la forza”. Per lo zar “Trump è sincero”, ma un accordo è difficile

