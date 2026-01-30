Zelensky smentisce la tregua energetica annunciata da Trump. Il presidente ucraino chiarisce che non esiste nessun accordo ufficiale con Mosca su obiettivi energetici. Zelensky spiega che si tratta di un’idea proposta dagli Stati Uniti, in particolare da Donald Trump, ma al momento è solo una possibilità, niente di più. La questione resta aperta e nessuna intesa è stata firmata.

Non esiste un accordo ufficiale di cessate il fuoco sugli obiettivi energetici tra Ucraina e Russia. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, spiegando che si tratta di un’iniziativa proposta dagli Stati Uniti e personalmente da Donald Trump e che al momento è «una possibilità», piuttosto che un vero e proprio accordo. Zelensky ha poi affermato che se Mosca interromperà gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina, Kyiv «in cambio si asterrà dal colpire i siti energetici russi». Continuano gli attacchi: pioggia di dron russi nella notte. Nella notte intanto si sono verificati nuovi massicci attacchi russi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Da giorni si parla di una possibile tregua in Ucraina, con notizie che arrivano da blogger russi e media ucraini.

Il presidente ucraino Zelensky ha inviato agli Stati Uniti un piano di pace aggiornato, frutto dei recenti colloqui con i leader europei a Londra.

