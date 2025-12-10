Zelensky invia a Trump il piano di pace aggiornato Il Cremlino | Nessuna tregua energetica

Il presidente ucraino Zelensky ha inviato agli Stati Uniti un piano di pace aggiornato, frutto dei recenti colloqui con i leader europei a Londra. Il Cremlino ribadisce la mancanza di intenzioni di una tregua energetica, mentre l’Ucraina si prepara a condividere le nuove strategie per il percorso verso una risoluzione del conflitto.

L’Ucraina condividerà in queste ore con gli Stati Uniti un piano di pace rivisto dopo i colloqui a Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Lo riportano i media internazionali. Il presidente ucraino ha affermato che il piano aggiornato è ora composto da 20 punti rispetto ai precedenti 28, dopo che sono stati eliminati alcuni “ovvi punti anti-ucraini”. Mentre Mosca dice che non vuole una tregua energetica ma una soluzione definitiva del conflitto. Il piano di Zelensky. Dopo aver incontrato Papa Leone e la premier Meloni in Italia, il presidente ucraino stima i tempi per l’invio del piano di pace, sotto la pressione di Trump che vorrebbe un accordo entro Natale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it