Zanetti sul sorteggio | Bodo? Va fatta attenzione Purtroppo con il Liverpool ci è…

Javier Zanetti avvisa: “Contro il Bodo ci vuole attenzione”. Il sorteggio di Nyon ha messo l’Inter di fronte al club norvegese nei playoff di Champions League. Zanetti non nasconde la sua prudenza, ricordando anche l’esperienza negativa contro il Liverpool. L’ex capitano nerazzurro parla chiaro, l’Inter deve prepararsi al meglio per superare questo avversario.

Zanetti. Il sorteggio di Nyon ha messo l’ Inter di fronte al BodoGlimt nei playoff di Champions League e Javier Zanetti ha commentato l’accoppiamento ai microfoni di Sky Sport. Il vicepresidente nerazzurro ha aperto l’intervista con una battuta legata alle condizioni climatiche: “ Bisogna coprirsi bene perché abbiamo visto le temperature. Ci sarà molto freddo “. Un sorriso, prima di entrare nel merito di una sfida tutt’altro che semplice. Zanetti ha poi messo in guardia sulle qualità degli avversari, sottolineando come il BodoGlimt non sia solo una squadra temibile per l’ambiente: “ Il Bodo è anche forte tecnicamente.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Zanetti

Javier Zanetti avverte i tifosi e la squadra: bisogna stare attenti al Bodo dopo il sorteggio di Champions League.

Dopo la sconfitta contro la Lazio nella 20ª giornata di Serie A, l’allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha commentato l’episodio che ha condizionato la partita e ha annunciato che la squadra sta valutando un possibile ritiro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Inter Zanetti

Argomenti discussi: Zanetti: Bodø/Glimt da non sottovalutare, serviranno attenzione e concentrazione.

Zanetti: Niente Mou? Il sorteggio ha detto altro, non sottovalutiamo il Bodo. Mercato, se ci saranno possibilità...Bisogna coprirsi bene perché abbiamo visto le temperature. Ci sarà molto freddo. Comincia con una battuta l'intervista con Sky Sport di Javier Zanetti, subito dopo il sorteggio di Nyon che ha abbina ... msn.com

Inter, Zanetti: Bodo da non sottovalutare, vogliamo essere protagonisti. Il mercato…Le parole del vicepresidente nerazzurro al termine del sorteggio di stamattina a Nyon ... msn.com

11 reaktiota | Estrazione lotteria | InterClub Javier Zanetti LameziaTerme - facebook.com facebook

"COLOR SERVICE S.A.S. DI ZANETTI FRANCESCA E ZANETTI ALESSANDRO " - Results on X | Live Posts & Updates x.com