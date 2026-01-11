Verona Zanetti dopo il KO con la Lazio | Un episodio ci condanna Valutiamo se andare in ritiro ora Calendario? Non ci piangiamo addosso…
Dopo la sconfitta contro la Lazio nella 20ª giornata di Serie A, l’allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha commentato l’episodio che ha condizionato la partita e ha annunciato che la squadra sta valutando un possibile ritiro. Zanetti ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, il team non si lascia abbattere e continuerà a concentrarsi sul campionato senza perdere di vista gli obiettivi.
Verona, Paolo Zanetti ha parlato così dopo la sconfitta contro la Lazio nella 20ª giornata di Serie A 202526 Paolo Zanetti, allenatore del Verona, è intervenuto a DAZN nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 perso contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Zanetti dopo Verona Inter: «Partita persa per un episodio, in questo momento ci sta girando male ma…»
Leggi anche: Conferenza stampa Zanetti dopo Fiorentina Verona: «Per la salvezza ci siamo anche noi! Di partite importanti ne avevamo fatte, ma non eravamo concreti»
Torino show al Bentegodi, Verona ko 3-0. E Zanetti è nei guai; Zanetti: «Sconfitta meritata, non abbiamo avuto energia né coraggio»; Napoli col Verona per prendersi la vetta; Hellas Verona, sfida al Napoli: Cham e Valentini tra le possibili novità.
Verona, Zanetti ci crede: "Facile vedere tutto nero. Ma con questo spirito il futuro sarà diverso" - Il tecnico del Verona Paolo Zanetti è rammaricato dopo il ko odierno contro la Lazio per 1- tuttomercatoweb.com
Lazio, +3 dopo un MESE! Autogol Nelsson, Verona KO! Proteste e NO rigore | OneFootball - I biancocelesti superano il Verona al Bentegodi: decide l’autogol di Nelsson nel secondo tempo. onefootball.com
Verona, Zanetti a Dazn: "Oggi la squadra ha dato tutto, ma la Lazio..." - Nel post partita, dopo la sconfitta subita contro la Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato Zanetti. lalaziosiamonoi.it
Dopo il pareggio esterno contro il Napoli, i ragazzi di Zanetti tornano tra le mura di casa per cercare di smuovere ulteriormente la classifica #hellas #HellasVeronaFc - facebook.com facebook
#VeronaLazio diretta #SerieA: segui la partita tra #Zanetti e #Sarri LIVE x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.