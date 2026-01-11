Verona Zanetti dopo il KO con la Lazio | Un episodio ci condanna Valutiamo se andare in ritiro ora Calendario? Non ci piangiamo addosso…

Da calcionews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Lazio nella 20ª giornata di Serie A, l’allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha commentato l’episodio che ha condizionato la partita e ha annunciato che la squadra sta valutando un possibile ritiro. Zanetti ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, il team non si lascia abbattere e continuerà a concentrarsi sul campionato senza perdere di vista gli obiettivi.

Verona, Paolo Zanetti ha parlato così dopo la sconfitta contro la Lazio nella 20ª giornata di Serie A 202526 Paolo Zanetti, allenatore del Verona, è intervenuto a DAZN nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 perso contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

verona zanetti dopo il ko con la lazio un episodio ci condanna valutiamo se andare in ritiro ora calendario non ci piangiamo addosso8230

© Calcionews24.com - Verona, Zanetti dopo il KO con la Lazio: «Un episodio ci condanna. Valutiamo se andare in ritiro ora. Calendario? Non ci piangiamo addosso…»

Leggi anche: Zanetti dopo Verona Inter: «Partita persa per un episodio, in questo momento ci sta girando male ma…»

Leggi anche: Conferenza stampa Zanetti dopo Fiorentina Verona: «Per la salvezza ci siamo anche noi! Di partite importanti ne avevamo fatte, ma non eravamo concreti»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Torino show al Bentegodi, Verona ko 3-0. E Zanetti è nei guai; Zanetti: «Sconfitta meritata, non abbiamo avuto energia né coraggio»; Napoli col Verona per prendersi la vetta; Hellas Verona, sfida al Napoli: Cham e Valentini tra le possibili novità.

verona zanetti dopo koVerona, Zanetti ci crede: "Facile vedere tutto nero. Ma con questo spirito il futuro sarà diverso" - Il tecnico del Verona Paolo Zanetti è rammaricato dopo il ko odierno contro la Lazio per 1- tuttomercatoweb.com

verona zanetti dopo koLazio, +3 dopo un MESE! Autogol Nelsson, Verona KO! Proteste e NO rigore | OneFootball - I biancocelesti superano il Verona al Bentegodi: decide l’autogol di Nelsson nel secondo tempo. onefootball.com

verona zanetti dopo koVerona, Zanetti a Dazn: "Oggi la squadra ha dato tutto, ma la Lazio..." - Nel post partita, dopo la sconfitta subita contro la Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato Zanetti. lalaziosiamonoi.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.