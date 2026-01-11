Verona Zanetti dopo il KO con la Lazio | Un episodio ci condanna Valutiamo se andare in ritiro ora Calendario? Non ci piangiamo addosso…

Dopo la sconfitta contro la Lazio nella 20ª giornata di Serie A, l’allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha commentato l’episodio che ha condizionato la partita e ha annunciato che la squadra sta valutando un possibile ritiro. Zanetti ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, il team non si lascia abbattere e continuerà a concentrarsi sul campionato senza perdere di vista gli obiettivi.

Lazio, +3 dopo un MESE! Autogol Nelsson, Verona KO! Proteste e NO rigore | OneFootball - I biancocelesti superano il Verona al Bentegodi: decide l’autogol di Nelsson nel secondo tempo. onefootball.com

Verona, Zanetti a Dazn: "Oggi la squadra ha dato tutto, ma la Lazio..." - Nel post partita, dopo la sconfitta subita contro la Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato Zanetti. lalaziosiamonoi.it

Dopo il pareggio esterno contro il Napoli, i ragazzi di Zanetti tornano tra le mura di casa per cercare di smuovere ulteriormente la classifica #hellas #HellasVeronaFc - facebook.com facebook

#VeronaLazio diretta #SerieA: segui la partita tra #Zanetti e #Sarri LIVE x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.