Ucraina piano in 20 punti e diplomazia sotto l’albero La melina di Mosca mentre Zelensky annuncia un nuovo incontro con Trump | non perdiamo un giorno

Mentre il fronte bellico resta infuocato, le diplomazie di Kiev e Washington accelerano i contatti per definire una via d’uscita dal conflitto. Tra zone demilitarizzate nel Donbass e nuovi canali di dialogo con l’amministrazione Trump, il presidente ucraino Zelensky scommette tutto su un accordo con gli Stati Uniti per isolare diplomaticamente e mettere alle strette Vladimir Putin. Tuttavia, l’ottimismo di Kiev si scontra con la “melina” del Cremlino e le profonde divergenze territoriali che rendono la pace un traguardo ancora lontano. Ucraina, la diplomazia di Natale: il “Piano dei 20 punti” e la corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

