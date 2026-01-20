WWE | Annunciati diversi partecipanti del Royal Rumble match maschile e femminile

La WWE ha annunciato alcuni partecipanti ai Royal Rumble del 31 gennaio, con otto nomi nel match femminile e cinque in quello maschile, oltre Cody Rhodes. Durante l’episodio di Raw a Belfast, sono stati ufficializzati ulteriori wrestler pronti a competere. Questi aggiornamenti contribuiscono a delineare il quadro delle sfide in programma, mentre i fan seguono con interesse gli sviluppi verso l’evento.

La WWE ha iniziato a delineare il quadro dei partecipanti ai Royal Rumble match del 31 gennaio. Durante la puntata di Raw da Belfast sono stati annunciati otto nomi per il match femminile e altri cinque per quello maschile, che si aggiungono a Cody Rhodes, già dichiaratosi la settimana scorsa. Le otto donne pronte a entrare nel Rumble. Rhea Ripley, IYO SKY, Liv Morgan, Roxanne Perez, Raquel Rodriguez, Bayley, Lyra Valkyria e Asuka sono ufficialmente iscritte al Women’s Royal Rumble match 2026. La vincitrice della battaglia reale a 30 donne guadagnerà un title shot a WrestleMania 42, presumibilmente contro la Women’s World Champion Stephanie Vaquer o la WWE Women’s Champion Jade Cargill, salvo cambi di titolo da qui ad aprile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

