Pisa collegata al cuore dei Balcani | Wizz Air lancia la rotta estiva verso Belgrado
Scopri la nuova rotta estiva di Wizz Air che collega Pisa a Belgrado, aprendo un collegamento diretto tra il cuore della Toscana e i vibranti Balcani. Con la fiducia di oltre 20 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, Wizz Air conferma il suo impegno nel rendere i viaggi più semplici e accessibili, offrendo nuove opportunità di scoperta e connessione tra due città ricche di storia e cultura.
Wizz Air, compagnia aerea scelta da oltre 20 milioni di passeggeri in Italia nel corso del 2025, annuncia il lancio di un nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Pisa e quello di Belgrado. La nuova rotta mira a diventare un riferimento per il turismo culturale, il crescente comparto dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
