Pisa collegata al cuore dei Balcani | Wizz Air lancia la rotta estiva verso Belgrado

Scopri la nuova rotta estiva di Wizz Air che collega Pisa a Belgrado, aprendo un collegamento diretto tra il cuore della Toscana e i vibranti Balcani. Con la fiducia di oltre 20 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, Wizz Air conferma il suo impegno nel rendere i viaggi più semplici e accessibili, offrendo nuove opportunità di scoperta e connessione tra due città ricche di storia e cultura.

© Pisatoday.it - Pisa collegata al cuore dei Balcani: Wizz Air lancia la rotta estiva verso Belgrado Wizz Air, compagnia aerea scelta da oltre 20 milioni di passeggeri in Italia nel corso del 2025, annuncia il lancio di un nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Pisa e quello di Belgrado. La nuova rotta mira a diventare un riferimento per il turismo culturale, il crescente comparto dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Pisa collegata al cuore dei Balcani: Wiizz Air lancia la rotta estiva verso Belgrado Leggi anche: Wizz Air, nuovo collegamento diretto Pisa-Belgrado Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Wizz Air, nuovo collegamento diretto Pisa-Belgrado - Due frequenze settimanali, il martedì e il sabato; i voli saranno operati con l’aeromobile di ultima generazione ... msn.com

Il Faro Immobiliare Pisa Viareggio Firenze - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.