Antitrust | Meta sospenda le condizioni che escludono i chatbot Ai concorrenti da Whatsapp
L’Antitrust ha imposto a Meta la sospensione delle condizioni che escludono Chatbot AI concorrenti da WhatsApp. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – si legge in una nota dell’Antistrust – ha adottato la misura cautelare nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy (‘Meta’). Istruttoria avviata a luglio 2025. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE perché la società ha integrato il servizio Meta AI nell’app di messaggistica WhatsApp, in posizione preminente rispetto ai servizi dei concorrenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Antitrust pronta la stangata a Whatsapp sul caso Meta Ai
Leggi anche: Financial Times: “L’Ue prepara indagine antitrust su Meta AI integrata in Whatsapp”
Antitrust, Meta sospenda condizioni che escludono concorrenti da AI WhatsApp; Antitrust: Meta sospenda condizioni che escludono concorrenti da AI WhatsApp; Antitrust impone a Meta stop esclusione concorrenti da AI WhatsApp; Antitrust, Meta sospenda condizioni che escludono concorrenti da AI WhatsApp.
Antitrust, Meta sospenda condizioni che escludono concorrenti da AI WhatsApp - L'istruttoria era stata avviata a luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante perché la società ha integrato il servizio ... ansa.it
“Abuso di posizione dominante”, l’Antitrust indaga su Meta. Sotto accusa i chatbot di intelligenza artificiale - È di abuso di posizione dominante l’accusa nei confronti di Meta da parte dell’Antitrust, che ha avviato un procedimento cautelare ai danni della multinazionale. ilfattoquotidiano.it
Antitrust amplia procedimento su Meta per abuso di posizione dominante con Whatsapp - L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ampliato il procedimento istruttorio avviato nei confronti di Meta (che include Meta platforms Ireland, WhatsApp Ireland e Facebook Italy) sulle ... tg24.sky.it
Nuova iniziativa dell'associazione Codici in merito alla sanzione inflitta dall'Antitrust ad Apple. Errore clamoroso dell’Antitrust con la multa ad Apple: secondo l’associazione dei consumatori la sanzione è un assist a Google e Meta nella profilazione degli utenti - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.