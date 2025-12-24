Antitrust | Meta sospenda le condizioni che escludono i chatbot Ai concorrenti da Whatsapp

L’Antitrust ha imposto a Meta la sospensione delle condizioni che escludono Chatbot AI concorrenti da WhatsApp. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – si legge in una nota dell’Antistrust – ha adottato la misura cautelare nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy (‘Meta’). Istruttoria avviata a luglio 2025. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE perché la società ha integrato il servizio Meta AI nell’app di messaggistica WhatsApp, in posizione preminente rispetto ai servizi dei concorrenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

