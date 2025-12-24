Meta altolà dell’Antitrust | Sospenda le condizioni che escludono da WhatsApp i Chatbot AI concorrenti

L’Antitrust ha adottato la misura cautelare nei confronti di Meta. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante perché la società ha integrato il servizio Meta AI nell’app di messaggistica WhatsApp, in posizione preminente rispetto ai servizi dei concorrenti. Il procedimento è stato ampliato oggettivamente il 25 novembre scorso, con contestuale avvio del sub-procedimento cautelare, in merito all’applicazione delle nuove condizioni contrattuali previste dai WhatsApp Business Solution Terms, introdotte il 15 ottobre e la cui piena efficacia si dispiegherà entro il 15 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

