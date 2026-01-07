Ecco come i cybercriminali riescono a rubarci il nostro account WhatsApp
I cybercriminali spesso sfruttano tecniche di ingegneria sociale, come messaggi falsi, per ottenere i codici di verifica e accedere agli account WhatsApp. Riconoscere questi segnali è fondamentale per proteggere la propria privacy e prevenire il furto di dati personali. In questo testo, analizzeremo le strategie più comuni utilizzate dai criminali e i comportamenti corretti per evitare di cadere nelle loro trappole.
"Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”. Se vi arriva questo messaggio è altamente probabile che qualcuno stia per rubare il vostro account di WhatsApp. Non rispondete. Si tratta infatti del codice univoco a sei cifre necessario a ultimare la procedura per il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: WhatsApp lancia l’allarme: i nuovi trucchi per non rischiare il ban dell’account
Leggi anche: “Vi rubano account e dati personali”. WhatsApp, spopola la truffa a Natale: come evitare guai
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.