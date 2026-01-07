Ecco come i cybercriminali riescono a rubarci il nostro account WhatsApp

I cybercriminali spesso sfruttano tecniche di ingegneria sociale, come messaggi falsi, per ottenere i codici di verifica e accedere agli account WhatsApp. Riconoscere questi segnali è fondamentale per proteggere la propria privacy e prevenire il furto di dati personali. In questo testo, analizzeremo le strategie più comuni utilizzate dai criminali e i comportamenti corretti per evitare di cadere nelle loro trappole.

