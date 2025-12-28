L’Italia schiera Skynex | ecco come funziona il nuovo scudo antiaereo italiano

L’Italia ha introdotto il sistema Skynex, un avanzato scudo antiaereo a corto raggio, progettato per rafforzare le capacità di difesa del Paese. Con la consegna del primo sistema da parte di Rheinmetall, l’Esercito Italiano potrà migliorare la protezione delle zone strategiche. Questa tecnologia rappresenta un passo importante nell’aggiornamento delle capacità di difesa nazionale, garantendo una risposta più efficace alle minacce aeree moderne.

L’Esercito Italiano ha significativamente potenziato le proprie capacità di difesa aerea a corto raggio con la consegna del primo sistema Skynex di Rheinmetall. Progettato per intercettare droni, missili a bassa quota e altre minacce aeree leggere, il sistema integra sensori avanzati e unità di tiro semoventi, offrendo una protezione multilivello automatizzata. La piattaforma coniuga modularità, interoperabilità e rapidità di reazione, rispondendo in maniera efficace alle esigenze operative per la difesa di infrastrutture critiche e unità dispiegate, in conformità con gli standard Nato Cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

