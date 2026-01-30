Welo chi è il cantante del jingle di Sanremo 2026

Welo, il giovane cantante salentino conosciuto come il ragazzo con la valigia a Sanremo Giovani, sarà presente al Festival di quest’anno. Nonostante non abbia ottenuto un posto tra le Nuove Proposte, il suo nome è comunque tra quelli che si ascolteranno durante l’evento.

Il pubblico ha imparato a conoscerlo come il ragazzo con la valigia durante Sanremo Giovani. Welo, nome d’arte del salentino Manuel Mariano, non è riuscito a conquistare uno dei due posti disponibili fra le Nuove Proposte (tra cui ci saranno Angelica Bove e Nicolò Filippucci), ma ha trovato comunque un suo posto al Festival. La sua Emigrato è infatti stata selezionata per il jingle del Festival 2026: sarà una rielaborazione, in chiave sanremese, del brano con cui ha partecipato alla selezione di Sanremo Giovani spingendosi fino alla finale Sarà Sanremo. La voce e la musica dell’artista leccese saranno in tutte le case degli appassionati per tutte le cinque serate della kermesse. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Durante la prima sfida di Sarà Sanremo 2025, Carlo Conti ha sorpreso tutti proponendo all'eliminato Welo di scrivere un nuovo jingle, un destino già vissuto lo scorso anno da Gabry Ponte con Tutta L’Italia.

Welo sarà presente al Festival di Sanremo 2026 come protagonista del jingle ufficiale, anche senza partecipare alle Nuove proposte.

