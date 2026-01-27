Giornate di tempo variabile | poche precipitazioni e temperature miti

Le condizioni meteorologiche di questa settimana sull’Europa centro-occidentale prevedono un tempo variabile, con alternanza di giornate perturbate e momenti più stabili. Le precipitazioni saranno poche e le temperature miti, in linea con il passaggio di alcune aree depressionarie. È importante monitorare le previsioni per pianificare eventuali attività all’aperto o interventi legati alle condizioni climatiche.

Questa settimana sull’Europa centro-occidentale è previsto il passaggio di alcune ampie aree depressionarie; sulla nostra regione avremo quindi tempo variabile con giornate perturbate alternate da fasi più stabili. Le temperature resteranno miti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 27 gennaio 2026 Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse; possibili banchi di nebbia sulla medio-bassa pianura. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione con passaggio a cielo nuvoloso o coperto con possibili piovigginideboli piogge sulle aree pianeggianti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Le temperature in rialzo e le nuove precipitazioni portano a condizioni climatiche variabili nella regione.

