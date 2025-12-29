Capodanno a Roma atteso un brusco calo delle temperature | freddo intenso ma tempo asciutto

Per il Capodanno a Roma, le previsioni indicano un calo delle temperature a causa di un’ondata di aria gelida proveniente da est. Il tempo si manterrà asciutto, ma si attendono temperature molto basse, rendendo importante prepararsi adeguatamente per chi intende festeggiare all’aperto. È consigliabile adottare le necessarie precauzioni per affrontare il freddo intenso durante la serata di fine anno nella capitale.

Chi si prepara a festeggiare il Capodanno all’aperto a Roma dovrà fare i conti con il freddo. Le previsioni meteo per la sera del 31 dicembre indicano infatti l’arrivo di un’ondata di aria gelida di origine orientale, che porterà un sensibile abbassamento delle temperature sulla Capitale. La buona notizia è che non sono previste precipitazioni. Secondo gli esperti, tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno è atteso un cambiamento significativo del quadro meteorologico a livello europeo. Masse d’aria molto fredde provenienti dalle alte latitudini, in particolare dall’area compresa tra la Scandinavia e la Russia, si muoveranno verso sud dando origine alla prima vera ondata di freddo della stagione invernale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Capodanno a Roma, atteso un brusco calo delle temperature: freddo intenso ma tempo asciutto Leggi anche: Maltempo, in Italia arriva la neve: brusco calo delle temperature Leggi anche: Freddo polare in arrivo su Roma, drastico calo delle temperature e piogge intense: ecco quando. Le previsioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Meteo a due velocità: clima più mite ora, brusco calo tra fine anno. Capodanno a Roma, Onorato: "Atteso un milione di presenze" - Le stime dell'assessore capitolino: "Numeri che aumenteranno con le prenotazioni last minute di persone che sceglieranno di festeggiare il 2026 nella nostra città" ... romatoday.it Cosa fare a Roma a Capodanno 2026: eventi e spettacoli in programma il 31 dicembre e primo gennaio - Una serie di eventi in programma per il 31 dicembre a Roma, in attesa di Capodanno 2026: dal Concertone al Circo Massimo agli spettacoli al Planetario ... fanpage.it

