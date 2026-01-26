Vortice polare in arrivo sull'Italia | le regioni dove pioverà di più e quando è prevista la neve
Un vortice polare sta interessando l’Italia, portando piogge diffuse e nevicate in diverse regioni. Le condizioni meteorologiche peggioreranno nel corso delle prossime settimane, con un prolungato episodio di maltempo previsto fino alla fine di gennaio. Alcune aree potrebbero sperimentare un aumento delle precipitazioni nevose, a causa dell’effetto del stratwarming. È importante monitorare gli aggiornamenti per una corretta pianificazione delle attività e della viabilità.
