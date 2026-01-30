Voltana | domani riapre ai fedeli la chiesa rinnovata
Dopo otto mesi di lavori, la chiesa di Voltana riapre domani ai fedeli. La struttura, chiusa per interventi di ristrutturazione, torna a disposizione dei parrocchiani che potranno tornare a partecipare alle funzioni religiose come prima. La comunità locale aspetta con entusiasmo il ritorno del luogo di culto.
Dopo una serie di lavori che si sono protratti per circa 8 mesi rendendone necessaria la chiusura, domani riapre la chiesa di Voltana. Un momento atteso dai fedeli, che in questi mesi hanno potuto comunque partecipare alle messe, ai momenti di preghiera e a diverse altre attività nei locali della vicina ‘Casa del Bambino’. La riapertura avverrà nel giorno in cui si festeggia San Giovanni Bosco, uno dei due patroni (l’altro è Sant’Antonio di Padova), a cui la parrocchia è intitolata. Alle 18 il vescovo della Diocesi di Imola, Giovanni Mosciatti, presiederà nella rinnovata chiesa una messa, durante la quale saranno amministrate le Cresime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
