Rinnovata la chiesa di Santa Cristina

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiesa di Santa Cristina Barberini Mengoli rappresenta uno dei tesori più raffinati di Bologna. La sua architettura e le opere d’arte custodite al suo interno rendono ogni visita un’esperienza unica, come immergersi in un vero e proprio museo. Rinnovata con cura e rispetto, questa chiesa continua a essere un simbolo di bellezza e storia, invitando i visitatori a scoprire il suo patrimonio artistico e spirituale.

rinnovata la chiesa di santa cristina

© Ilrestodelcarlino.it - Rinnovata la chiesa di Santa Cristina

Barberini Mengoli La chiesa di Santa Cristina è un nucleo dell’arte più preziosa bolognese. Visitarla guardandosi attorno è come essere in un museo. In particolare ora che, da qualche tempo, è stata rinnovata grazie all’ausilio di don Giovanni Bonfiglioli, parroco di San Giuliano, e di Enrico Paolucci delle Roncole, in collaborazione con Illumia e Bologna Festival. La sensazione di essere avvolti dalla storia artistica cittadina si avverte sin dall’entrata, quando alla sinistra del visitatore si ammira, in una cappella, la pala della ‘Vergine e i Santi’ di Francesco Salviati (1510 – 1565), per continuare con ‘La Risurrezione’ di G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Riparte la stagione di MusicaMente: concerto nella chiesa Santa Maria di Valverde

Leggi anche: Sponsor Inter, rinnovata la partnership con Santa Margherita: in arrivo una special edition dedicata ai nerazzurri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

rinnovata chiesa santa cristinaRinnovata la chiesa di Santa Cristina - Barberini Mengoli La chiesa di Santa Cristina è un nucleo dell’arte più preziosa bolognese. msn.com

Processione di Santa Cristina a Genazzano Rm

Video Processione di Santa Cristina a Genazzano Rm

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.