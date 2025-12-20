Sarà in trasferta, questa sera alle 21, l’ultima partita dell’anno della Pallavolo Massa Carrara impegnata nell’11ª giornata del campionato nazionale maschile di serie B al palazzetto dello sport di Marina di Grosseto contro l’ Invicta Solcaffé. Per il team massese, terzultimo nel girone E e in piena lotta retrocessione, si tratta di una sorta di scontro diretto visto che i maremmani sono ottavi in classifica con 4 punti in più. Dal mercato in settimana non è arrivato il rinforzo tanto atteso. La società apuana ha individuato un opposto in grado di assicurarle un maggior impatto offensivo ma non si è riuscito a completare in tempo l’iter burocratico e a questo punto il giocatore, sul nome del quale rimane un velo di riserbo, verrà tesserato durante la sosta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Massa Carrara chiude l’anno in trasferta

