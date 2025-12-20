Volley Massa Carrara chiude l’anno in trasferta
Sarà in trasferta, questa sera alle 21, l’ultima partita dell’anno della Pallavolo Massa Carrara impegnata nell’11ª giornata del campionato nazionale maschile di serie B al palazzetto dello sport di Marina di Grosseto contro l’ Invicta Solcaffé. Per il team massese, terzultimo nel girone E e in piena lotta retrocessione, si tratta di una sorta di scontro diretto visto che i maremmani sono ottavi in classifica con 4 punti in più. Dal mercato in settimana non è arrivato il rinforzo tanto atteso. La società apuana ha individuato un opposto in grado di assicurarle un maggior impatto offensivo ma non si è riuscito a completare in tempo l’iter burocratico e a questo punto il giocatore, sul nome del quale rimane un velo di riserbo, verrà tesserato durante la sosta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Volley Massa Carrara nella tana della capolista
Leggi anche: Volley In Serie D. Massa Carrara, falsa partenza contro le Cascine
Volley, in serie d femminile le ragazze di toracca incassano la nona sconfitta e restano all’ultimo posto in classifica. La Robur Massa tiene testa all’Ospedalieri Pisa solo nel primo e terzo parziale; Scandicci vince il Mondiale Club di volley femminile, Conegliano ko 3-1; Volley Prima divisione femminile ligure. Podenzana Tresana contro Sestri Levante all’assalto del 3° posto; L’Invicta under 15 domina e si qualifica.
Volley Massa Carrara chiude l’anno in trasferta - Sarà in trasferta, questa sera alle 21, l’ultima partita dell’anno della Pallavolo Massa Carrara impegnata nell’11ª giornata del campionato nazionale maschile di serie B al palazzetto dello sport di M ... sport.quotidiano.net
Volley Massa Carrara si sveglia tardi. La rimonta a Cecina porta solo un punto - SACMA GROUP RAWPLUG CECINA: Valkovets, Carducci, Sfrondini, Saia, Gianotti, Fregnani, Baia, Gabbriellini, Napolitano, Sabliqi, Rizzello, Cavalli, Moretti, Neri. lanazione.it
Volley Massa Carrara nella tana della capolista - E’ attesa da una dura impresa questo pomeriggio la Pallavolo Massa Carrara che sarà ospite al palazzetto dello sport Giorgio Matteoli di Pontedera (ore 18) della capolista Gruppo Lupi Pontedera nella ... lanazione.it
Carrellata dei momenti vissuti a Massa Una partita intensa fatta di emozioni e concentrazione senza mai mollare. Squadra, campo e tanta voglia di vincere. Andiamo avanti! #ToscanagardenArnoVolley #SerieB #GironeE #ForzaArno #VolleyTime #toscana - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.