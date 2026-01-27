Stilate liste di proscrizione dei docenti anti-fascisti Pd e Giovani Democratici attaccano Azione Studentesca

La vicenda riguarda Azione Studentesca, che avrebbe invitato studenti a segnalare professori con simpatie di sinistra. L’episodio ha suscitato critiche da parte di Pd e Giovani Democratici, evidenziando tensioni nel mondo scolastico e politico. È importante analizzare i fatti con obiettività, considerando il contesto e le implicazioni di tali comportamenti nel sistema educativo italiano.

Azione Studentesca avrebbe invitato gli studenti del Livi a segnalare loro eventuali simpatie politiche di sinistra dei rispettivi professori. Questo è quanto sostengono i Giovani Democratici e il Partito Democratico di Prato, che in una nota parlano apertamente di "liste di proscrizione".

