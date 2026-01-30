' Voglio vederti danzare' al Teatro ABC

Prosegue in Sicilia il tour di Voglio Vederti Danzare, lo spettacolo dedicato a Franco Battiato. Dopo Messina, il 10 marzo, si sposta al Teatro ABC di Catania, dove il 11 marzo porta sul palco la musica del Maestro. La serata promette di essere un omaggio emozionante al grande artista.

Prosegue in primavera il tour in Sicilia di Voglio Vederti Danzare, straordinaria produzione musicale dedicata a Franco Battiato, indiscusso Maestro simbolo della musica contemporanea, con due nuove date: il 10 marzo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e l'11 marzo al Teatro ABC di Catania. Clicca qui per info biglietti, disponibili su ticketone. Lo spettacolo con la direzione artistica di Rossana Raguseo è firmato Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment.

Federico Mecozzi, membro di Ludovico Einaudi, presenta una nuova versione strumentale di

Valter Rossi e Mara Lorenzon, coppia di Desenzano del Garda, hanno conquistato il titolo mondiale di ballo Over 70 nella categoria Over Standard.

ll gesto che trasforma il silenzio in incanto. È dalle mani del maestro Giovanni Cernicchiaro parte l'energia di Voglio Vederti Danzare. Ogni gesto unisce ogni respiro sul palco per portarlo dritto al vostro cuore. Le prossime date: 12 febbraio - Milano | T - facebook.com facebook