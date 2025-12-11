Voglio vederti danzare | Valter e Mara sono i campioni del mondo di ballo

Valter Rossi e Mara Lorenzon, coppia di Desenzano del Garda, hanno conquistato il titolo mondiale di ballo Over 70 nella categoria Over Standard. Con passione e determinazione, si sono confermati tra i migliori al mondo, portando in alto il nome dell’Italia e dimostrando che l’amore per la danza può superare ogni età.

Con amore (e con furore) sul tetto del mondo: Valter Rossi e Mara Lorenzon, marito e moglie da Desenzano del Garda, si sono confermati campioni del mondo di ballo Over 70 per la categoria Over Standard, ovvero i cinque balli tra i più famosi come valzer lento, tango, valzer viennese, slowfox e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dicembre è il mese più scintillante dell’anno… e io voglio vederti splendente, proprio come le Feste meritano. Per questo sarò nei miei saloni di Anzio, Roma, Milano e Sharm El Sheik: pronto a regalarvi il look perfetto per cene, eventi e party! Scegli la tua - facebook.com Vai su Facebook

Federico Mecozzi reinterpreta Battiato: ecco il video di “Voglio Vederti Danzare” - "Voglio Vederti Danzare" è estratta da “Traiettorie Impercettibili”, il prossimo disco di Federico Mecozzi dedicato a Franco Battiato ... Lo riporta billboard.it

Federico Mecozzi: esce venerdì “Voglio vederti danzare” - Voglio vederti danzare, in uscità venerdì 12 dicembe, è il nuovo singolo di Federico Mecozzi, compositore e polistrumentista riminese considerato tra ... Come scrive corriereromagna.it