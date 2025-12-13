Musica torna Battiato | nuova versione instrumental di Voglio vederti danzare

Federico Mecozzi interpreta Battiato al violino e al pianoforte. È uscita oggi la nuova versione strumentale di Voglio vederti danzare, prima traccia delle Traiettorie impercettibili  che comporranno il nuovo album dell’apprezzato polistrumentista romagnolo, dal 2009 membro della band di Ludovico Einaudi. Il singolo, prodotto da Cristian Bonato, è accompagnato da un videoclip in cui Kledi Kadiu, storico maestro di ballo di Amici e coreografo, ne traccia le linee nell’aria. I due artisti, assieme, hanno dato vita a un’evocazione mistica che è più di un omaggio nella quale il movimento e la musica sono i veri protagonisti di un’operazione che ha ricevuto l’apprezzamento della Fondazione Battiato. Liberoquotidiano.it

