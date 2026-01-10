Guardia Sanframondi proclama il lutto cittadino per la morte di Michele e Teresa

Guardia Sanframondi ha dichiarato il lutto cittadino in occasione della perdita dei coniugi Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo. L’11 gennaio, bandiere a mezz’asta e la sospensione delle attività non essenziali hanno segnato il rispetto della comunità. La cittadina si unisce nel dolore per la scomparsa di due figure molto conosciute e rispettate, evidenziando il senso di solidarietà e vicinanza in questo momento di lutto.

Nel tardo pomeriggio di oggi una tragedia ha scosso la comunità di Guardia Sanframondi. Due anziani coniugi, Michele Pelosi, 84 anni, e Maria Natalina Di Guglielmo, 86 anni, sono stati trovati senza vita all’interno di un laghetto nei pressi dell’area pic-nic de x.com

