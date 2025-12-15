Mondo del sindacato in lutto morto storico esponente della Cisl

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del sindacato piange la perdita di Mario Di Iorio, figura di spicco della Cisl di Caserta. Scomparso all’età di 80 anni, è stato un rappresentante di rilievo e un punto di riferimento per molte generazioni di lavoratori, lasciando un’importante eredità nel movimento sindacale locale e nazionale.

Lutto nel mondo del sindacato. Si è spento a 80 anni Mario Di Iorio, storico esponente della Cisl di Caserta. Di Iorio era originario di Carano, frazione di Sessa Aurunca.La notizia si è diffusa nella comunità aurunca provocando grande amarezza in quanti conoscevano Di Iorio. “Dirigente Sindacale. Casertanews.it

