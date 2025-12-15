Mondo del sindacato in lutto morto storico esponente della Cisl

Il mondo del sindacato piange la perdita di Mario Di Iorio, figura di spicco della Cisl di Caserta. Scomparso all’età di 80 anni, è stato un rappresentante di rilievo e un punto di riferimento per molte generazioni di lavoratori, lasciando un’importante eredità nel movimento sindacale locale e nazionale.

Lutto nel mondo del sindacato. Si è spento a 80 anni Mario Di Iorio, storico esponente della Cisl di Caserta. Di Iorio era originario di Carano, frazione di Sessa Aurunca.La notizia si è diffusa nella comunità aurunca provocando grande amarezza in quanti conoscevano Di Iorio. "Dirigente Sindacale.

