Violenza nelle scuole I presidi contro il ministro | Mettere i metal detector non risolverà il problema

I presidi non vogliono i metal detector. Durante un incontro con il ministro, hanno ribadito che non risolveranno il problema della violenza nelle scuole. Secondo loro, mettere i metal detector all’ingresso non è praticabile e non serve a fermare gli episodi di aggressione. La proposta del governo non riceve consensi e i dirigenti scolastici insistono sulla necessità di trovare altri metodi.

"È impensabile dotare le scuole di metal detector all'entrata facendo passare uno a uno tutti gli studenti". Lorella Camporesi, dirigente delle Bertola e referente dei presidi delle scuole del Riminese, fissa i primi paletti in vista della circolare emanata dal ministero dell'Istruzione, in merito alle possibili azioni da mettere in campo per contrastare la violenza nelle scuole. Il metal detector servirebbe a scongiurare l'entrata di ragazzi armati di coltelli negli istituti. Una mossa decisa dopo la tragedia di Abanoub Youssef, accoltellato a morte da un altro studente nella scuola che frequentava a La Spezia.

