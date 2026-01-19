Il ministro Valditara vuole mettere i metal detector all'entrata delle scuole
Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara valuta l'installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, a seguito del tragico episodio avvenuto all'Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. La proposta prevede interventi mirati, su richiesta della comunità scolastica e in collaborazione con le autorità locali, escludendo un'applicazione estesa a tutti gli istituti. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza senza adottare misure troppo invasive.
Dopo il caso dello studente ucciso da un compagno nell'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sta valutando di introdurre i metal detector nelle scuole più a rischio, ma esclude un utilizzo generalizzato dei dispostivi: "Interventi mirati su richiesta della comunità scolastica e d'intesa con il prefetto".
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha avanzato l’ipotesi di installare metal detector nelle scuole considerate più a rischio, in risposta alla recente tragedia di La Spezia. L’obiettivo è rafforzare le misure di sicurezza per tutelare studenti e personale scolastico, valutando eventuali interventi specifici. Questa proposta si inserisce nel quadro delle strategie di prevenzione e tutela delle istituzioni educative.
Il ministro Valditara ha annunciato un decreto per vietare le lame nelle scuole italiane, introducendo l’uso dei metal detector all’ingresso. Questa misura, già adottata in alcune scuole di Napoli e all’estero, mira a garantire maggiore sicurezza negli istituti scolastici. La decisione si inserisce in un più ampio quadro di politiche per la tutela degli studenti e il rafforzamento delle misure di prevenzione.
