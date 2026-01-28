Controlli nelle scuole | il Viminale prepara i metal detector e avvisa i presidi

Il Viminale si prepara a consegnare i metal detector nelle scuole italiane. Nei recenti controlli sono stati trovati coltelli, armi bianche e anche machete tra gli studenti. La questione della sicurezza nelle aule torna a essere di stretta attualità.

Coltelli, armi bianche e, in alcuni casi, perfino machete trovati tra gli studenti: episodi che negli ultimi tempi hanno riportato al centro la questione della sicurezza nelle scuole. Un tema che non riguarda solo la cronaca, ma la quotidianità di famiglie, insegnanti e ragazzi, in un clima di crescente preoccupazione per la violenza giovanile. Ora il Viminale annuncia un intervento concreto: l’introduzione dei metal detector nelle scuole italiane e una linea operativa condivisa per rafforzare i controlli, con l’obiettivo dichiarato di fermare chi tenta di entrare in classe armato. Piantedosi annuncia la stretta: “in tutte le scuole italiane”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Approfondimenti su Viminale Scuola

La prossima direttiva ministeriale prevede controlli con metal detector nelle scuole, su richiesta dei presidi.

Ultime notizie su Viminale Scuola

